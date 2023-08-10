"الدلتا التكنولوجية" تُشارك في معرض ومؤتمر التعليم الدولي العالي للجامعات في نسخته السابعة

تُشارك جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى معرض ومؤتمر التعليم الدولى العالى فى نسخته السابعة، والذى افتتحه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي ، د.أشرف السيسى نائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ،عدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالي وممثلي المعاهد العالية، يومى ١٠ و١١ أغسطس الجارى، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض .

يتيح هذا المعرض لطلاب الثانوية العامة والفنية، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فرصة الإطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم فى الكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها والتى تتناسب مع رغباتهم وميولهم فى الدراسة ومعرفة كيفية الإلتحاق بهذه البرامج وبهذه الكليات.

كما شاركت الجامعة بالمعرض، وقدمت عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية المتميزة وأهميتها لمواكبة سوق العمل وأهم التجهيزات الموجودة بها على أعلى مستوى تقنى وتكنولوجي

يواكب الجامعات العالمية ،ويناسب التعليم التكنولوجى بالإضافة إلى عرض بعض مشروعات الطلاب الإبتكارية ،ويضم المعرض العديد من المؤسسات التعليمية والفنية والتكنولوجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك، أن الجامعة تشارك في هذه المعارض بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة الدلتا التكنولوجية بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، بما يتفق مع رغباتهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض والملتقى يساعد الطلاب على التعرف على آليات التعليم المتميز عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة من خلال برامجها المتميزة والبينية.

وأشار الدكتور كشك، إلي حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، وفتح آفاق جديدة لتنمية الذات، بالإضافة إلى تقديم مناخ علمى وبحثى متميز يواكب التطور التكنولوجي المتسارع ؛ لتأهيل طلابها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.

وأضاف رئيس الجامعة، أهمية مشاركة الجامعة فى العديد من الفعاليات التى من شأنها التعريف بأهمية الجامعات التكنولوجية وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل ؛ لإثراء العملية التعليمية ودعم الصناعة الوطنية وتخريج كوادر تكنولوجية بمستوى مُتميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي.

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