نادى أدب بورسعيد يقدم فيلما تسجيليا بتقنية الذكاء الاصطناعي

افتتح نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر عادل الشربيني دورته الجديدة بأمسية ثقافية شاملة أدارها الشاعر هاني عيسى و الشاعرة شيماء البنا بدأت الفعاليات بغناء على العود للفنان رجب الشاذلي عطشان يا صبايا و رباعيات صلاح جاهين .

وخلال حفل الافتتاح تم عرض فيلم تسجيلي بتقنية الذكاء الاصطناعي بعنوان “رحلوا ومازالوا بينا” فكرة د. سراج محمود تنفيذ وإخراج عمر عادل الشربيني.

تضمن الفيلم التسجيلي كلمات بأصوات الأدباء الراحلين قاسم مسعد عليوة و حامد البلاسي وإبراهيم الباني كامل عيد احمد رشاد حسانين إبراهيم سكرانه محمد الأقطش و مجيد سكرانة سهير درويش و سيدة الشولي و محمد صالح الخولاني و عبد القادر مرسي وعبده العباسي ومحمد العباسي واحمد عوض و احمد سليمان.

انتاب الحضور حالة من الشجن، قدم الشاعر السيد السمري مدير القصر الشكر لرئيس النادي السابق أسامة عبد العزيز و مجلسه على ما قدموه خلال الدورة السابقة كما وجه التهنئة للشاعر عادل الشربيني رئيس النادي المنتخب و مجلس ادارته متمنيا لهم التوفيق و النجاح.

واشار إلى ضرورة ان تسود روح الديموقراطية بين الأدباء باعتبارهم نخبة المثقفين وأن يتقبل الجميع الرأى و الرأي الآخر بعيدا عن التحزب .

كما قال الشاعر السيد منصور عضو مجلس الإدارة أن النادي يفتح ابوابه للجميع دون تمييز أو تفرقة و اضاف الشاعر محمد فاروق أن نادى ادب بورسعيد كان و سيظل بيت المبدعين من الأدباء، ومن اولوياته عبر تاريخه اكتشاف و دعم و تنمية المواهب الأدبية على مر الأجيال و من جهته عبر الناقد و المترجم محمد المغربي عن تفاؤله بالمجلس الجديد متمنيا لهم التوفيق.

وقال الكاتب والباحث محمد ابو عياد، ان الشاعر عادل الشربيني ليس غريبا على الحركة الأدبية فقد سبق له رئاسة نادي أدب النصر والنادي المركزي و له انجازات عديدة فى الحركة الأدبية.