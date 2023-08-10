ختام قافلة طبية مجانية للكشف المبكر عن أمراض الكبد في مدينة الزرقا بدمياط

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني وأورام الكبد وفيروس بي، اليوم الخميس، بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط.



وشهدت القافلة إقبال كبير وملحوظ من ‪ الأهالي، ومن المقرر أن يتم المتابعة معهم بمعهد الكبد في شربين بالمجان.

وتقدم نواب الحزب بخالص الشكر والتقدير للدكتور جمال شيحة رئيس جمعية رعاية مرضي الكبد على حسن تعاونه في كافة القوافل الطبية التي تمت ووصلت لجميع القري والمراكز بدمياط من أجل تقديم خدمة طبية مجانية لأهالي كل قرى ومدن محافظة دمياط.

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