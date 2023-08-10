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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب سيارة تريلا وإصابة قائدها أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص في حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الأوسطى بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة تريلا انفجر الإطار الأمامي لها مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة قائدها جرى نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة.

جنوب محافظة الجيزة حادث انقلاب سيارة مستشفي البدرشين المركزي مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة الطريق الاوسطى