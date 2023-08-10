خبير: حجم المشروعات المنفذة بسيناء تخطت 750 مليار جنيه (فيديو)

كشف محمد أنيس الخبير الاقتصادي، عن أهم القطاعات الاقتصادية المستفيدة من جهود التنمية في سيناء، مؤكداً أن حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى سيناء تخطت 750 مليار جنيه.

وقال "أنيس"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إنه تم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتشييد أنفاق أسفل قناة السويس، ومخطط استصلاح 450 ألف فدان فى شمال سيناء، ودخل الخدمة 180 ألف فدان حتى الآن، فضلاً عن تحلية مياه الصرف وإعادة استخدامها وضخها لشمال سيناء.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سيناء ذاخرة بالمعادن والمواد الخام، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمصانع التى سيتم إقامتها فيها لتصنيع هذه المعادن وليس تصديرها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة تمكنت من إنشاء العديد من المجمعات السكنية الحديثة، تناسب طبائع أهالي سيناء، ولا يتم إجبارهم على نمط سكنى معين، فضلاً عن التخطيط لإنشاء مدن سكنية جديدة حديثة بتشكيلة اقتصادية متكاملة، وبدون تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع نهاية 2016، لم نكن نستطيع مواجهة كورونا ولا الأزمات المتلاحقة أو توفير السيولة المالية لإقامة مشاريع التنمية فى مصر وسيناء.