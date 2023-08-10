محلل سياسي: حياة كريمة ساهمت في رفع مستوى معيشة المواطنين بريف مصر

قال بشير عبد الفتاح، المحلل والباحث السياسي، إن حياة كريمة ساهمت في رفع مستوى معيشة المواطنين في ريف مصر بشكل مذهل، وأدت إلى وقف تيار الهجرة نحو المدن.

وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن حياة كريمة اهتمت أيضًا بالمدن الجديدة وإعادة التوزيع الديموغرافي للسكان، بشكل يضمن المزيد من التنمية والتقدم.

وتابع بشير عبد الفتاح، أنه أصبح لدينا رصيد فى صندوق تحيا مصر لتقديم الخدمات، معقبا أن دور صندوق تحيا مصر مكمل لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.