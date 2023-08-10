استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الخميس 10/أغسطس/2023 - 09:25 ص

استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة زواتا غرب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن استشهاده، وهو من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.