نشرة الحوادث| عاطل يقتل عاملًا طعنًا بالسكين في القاهرة.. وحكاية "بلطجية الحتة" ودماء الخفير الخصوصي بالسلام

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: عاطل يقتل عاملًا طعنًا بالسكين بالقاهرة، حكاية "بلطجية الحتة" ودماء الخفير الخصوصي في السلام، غرق شخصين في بئر مياه داخل مزرعة بالعياط .. وإليكم التفاصيل.
عاطل يقتل عاملًا طعنًا بالسكين بالقاهرة
https://www.albawabhnews.com/4853017
حكاية "بلطجية الحتة" ودماء الخفير الخصوصي في السلام
https://www.albawabhnews.com/4852977
غرق شخصين في بئر مياه داخل مزرعة بالعياط
https://www.albawabhnews.com/4852992
حريق يلتهم محتويات مصنع بشارع ناهيا في بولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4852996
العثور على جثة بالطريق العام بمدخل قرية القطا في منشأة القناطر
https://www.albawabhnews.com/4853010