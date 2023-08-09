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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| عاطل يقتل عاملًا طعنًا بالسكين في القاهرة.. وحكاية "بلطجية الحتة" ودماء الخفير الخصوصي بالسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: عاطل يقتل عاملًا طعنًا بالسكين بالقاهرة، حكاية "بلطجية الحتة" ودماء الخفير الخصوصي في السلام، غرق شخصين في بئر مياه داخل مزرعة بالعياط .. وإليكم التفاصيل.

عاطل يقتل عاملًا طعنًا بالسكين بالقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4853017


حكاية "بلطجية الحتة" ودماء الخفير الخصوصي في السلام
https://www.albawabhnews.com/4852977


غرق شخصين في بئر مياه داخل مزرعة بالعياط

https://www.albawabhnews.com/4852992


حريق يلتهم محتويات مصنع بشارع ناهيا في بولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4852996

العثور على جثة بالطريق العام بمدخل قرية القطا في منشأة القناطر

https://www.albawabhnews.com/4853010

اهتمام القراء العثور على جثة غرق شخصين نشرة الحوادث