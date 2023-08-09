حيلة جديدة.. الأهلي يخطط للتعاقد مع سوزا مجانا

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن هناك اتجاه لتأجيل التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك هيونداي الكوري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز" ان المفاوضات الحالية بين الأهلي وجيونبك الكوري تعثرت بسبب مغالاة النادي في المقابل المالي للاستغناء عن خدمات المهاجم البرازيلي.

وشدد علي ان جوستافو سوزا هو الخيار الأول للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لتدعيم خط الهجوم وان المدير الفني لم يمنح إدارة الأهلي موافقته على ضم لاعبين آخرين، رغم تحرك ادارة الأهلي نحو بعض البدائل الأخرى.

وتابع المصدر أن الأهلي رفع العرض المالي لضم صفقة سوزا وتوصل لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية لكن المدير الفني للنادي الكوري متمسك بخدماته ويرفض رحيله حتى الآن.

وأشار إلى أن الأهلي قد يلجأ الي تأجيل ضم سوزا في الصيف الجاري على أن يتم التعاقد معه مجانا في يناير المقبل، بعد انتهاء عقده مع ناديه في شهر ديسمبر.

