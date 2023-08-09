أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 05:30 م

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في السوق الرسمي وسط ترقب لإعلان معدل التضخم في الولايات المتحدة واحتمال تأثيرة على الذهب.

عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا.

الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 2469 جنيهًا.

الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1852 جنيهًا

جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1440 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب مستوى 17280 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجل سعر الأوقية نحو 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1931 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1923 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما بدأت الأوقية تعاملات اليوم عند مستوى 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1931 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1923 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1852 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1440 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17280 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا.



تترقب الأسواق غدًا الخميس، صدور بيانات التضخم الأمريكية، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الضبابية ومخاوف الركود الاقتصادي.