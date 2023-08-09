أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين.

وأضاف رشيد، خلال تكريمه لعدد من الفرق الاسعافية، أن ذلك يأتي تزامناً مع تدشين البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية بمركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية.

وأكد رشيد، أنه سيتم إيفاد العناصر المتميزة للتدريب بالخارج في إطار التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المانحة.

وأوضح رشيد، أن الالتحاق بتلك البرامج التعليمية والدراسية سيتم في إطار من الشفافية ووفق شروط وضوابط الأساس فيها للكفاءة والإلتزام.