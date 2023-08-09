إخماد حريق في قطعة أرض فضاء بالعمرانية (صور)

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، حريق شب في قطعة أرض فضاء بشارع فريد المصري بجوار ترعة الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بقطعة أرض فضاء مسورة ناصية شارع فريد المصري مع ترعة الزمر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



