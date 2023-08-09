قنصل عام الصين بالإسكندرية: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

قال يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن 20 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري بين مصر والصين.

وأضاف القنصل، خلال تصريح صحفي على هامش معرض الشاي من الوئام اليوم الأربعاء بالقنصلية الصينية بالإسكندرية، أن العلاقة بين مصر والصين تاريخية، وأن أكثر ما مصر تستورد من الصين هي الإلكترونيات وكما أن الصين تستورد مصر كميات من البرتقال والعنب واليوسيفي.

وأشار إلى أن الشاي الصيني يعد من أهم الثقافات الصينية، لذلك تهتم القنصلية الصينية بنشر ثقافتها على الشعب المصري، وذلك في إطار مبادرة الحضارات التي أطلقها الرئيس الصيني.

ومن جانبه، قال شاو نائب المدير التنفيذي من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، إن المركز يهدف إلى نشر الثقافة والحضارة الصينية إلى الشعب المصري ونقل الثقافة والحضارة المصرية إلى الصين.

وأضاف أن المعرض يقام من أجل عرض ثقافة الشاي الصيني على الشعب المصري من أجل التعرف على كيفية زراعته وأبرز العادات والتقاليد المرتبطة بالشاي الصيني.

ومن جانبه، أشاد رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، بعلاقات المتبادلة بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية والقنصلية الصينية وأن العلاقة ما بينهم تاريخية.

وأضاف أن الدولة المصرية تدخل مع الصين في الكثير من التعاون في كل المجالات، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الصينية.

وأشاد بالعلاقات القنصلية الصينية بالإسكندرية مع الكثير من المؤسسات الحكومية المختلفة داخل محافظة الإسكندرية، التي أسفرت عن الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تخدم الشعب السكندري.