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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات السكنية

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدينة الخارجة
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وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بمدينة الخارجة، مع بيان موقف تشغيل كل مُنشأة وجدية تشغيلها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم الأربعاء بعدد من المناطق بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

وكلف المحافظ الوحدة المحلية بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات بالمنطقة المجاورة، بالتنسيق مع الجمعيات الجادة في سداد تكلفة توصيل المرافق داخل التقسيم. 

كما تابع خلال الجولة، استكمال أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة والمعسكر الكشفي الملحق.

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (1)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (1)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (2)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (2)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (3)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (3)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (4)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (4)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (5)
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة مناطق بمدينة الخارجة (5)
أعمال السكن الصناعية المدينة الوادي الجديد