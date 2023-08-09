إرسال رسائل نصية للمواطنين لاستلام "الكارت الموحد" في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن البدء في إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام "الكارت الموحد"، الذي بهدف إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن.

ويعد "الكارت الموحد" بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للبريد المصري.

ويضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل إضافة لخدمات المدفوعات الحكومية، وسيجرى فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى إحدى شركات المحمول وسيكون مزودا ببصمة إلكترونية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس 2023 وسيجرى تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور.