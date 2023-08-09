بالفيديو.. "التضامن" تكشف تفاصيل إطلاق قافلة تنموية لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات

قالت الدكتورة أمال زكي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت قافلة تنموية جديدة يوم الخميس الماضي بمنطقة أهالينا، لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات، مشيرة إلى أن هذه القافلة تركز على المحور الخدمي، بالإضافة إلى تمكين و تأهيل لذوي الإعاقات، وتقديم برامج تنمية اقتصادية.

وأضافت "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن القافلة تقدم خدمات صحية للأهالي بالتعاون مع جامعة الأزهر، والقافلة بها العديد من التخصصات والأدوية والتحاليل وإجراء العمليات، كما أن القافلة بها خدمات تنظيم الأسرة والتوعية للتأهيل وذوي الإعاقة بكيفية استخدام كارت الخدمات المتكاملة والتخاطب، و العلاج الطبيعي، بجانب التوعية بخطورة المخدرات و التدخين.

وتابعت، أن القافلة كان بها توعية للحفاظ على كيان الأسرة كان من المواضيع التي تم طرحها، وعلاوة على توافر فصول محو الأمية، و التوعية بالتربية الأسرية الإيجابية، موضحة أن الهلال الأحمر المصري كان من ضمن المشاركين بالقافلة، و قدم شنط نظافة للأهالي، و الهدايا للأطفال، بجانب توزيع كراتين لمواد الأغذية بالشراكة مع بنك الطعام تم تقديم كراتين مواد غذائية للأهالي، مؤكدة أن استجابة هذه القافلة كانت عالية جدا، مضيفة ان كل الأهالي و أطفالهم كانوا متواجدين.

وأردفت، مستشار وزير التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، أن القافلة تلقت إقبال شديد من جميع الأسر و الأهالي، فهي كانت قافلة تنموية خدمية و توعوية، منوهة إلى أن هذه القافلة متداخلة بـ 9 مناطق فهي تستهدف كل المناطق المطورة.