خبير: ارتفاع درجة حرارة الأرض والمياه يزيد من حدة التطرف المناخي

قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إن أوروبا تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية والتي تبدأ بمنخفضات جوية عميقة فى هذا الشهر بدلا من شهر سبتمبر، لافتا إلى أن الأمطار تحدث عندما يكون هناك ارتفاع فى درجة حرارة سطح المياه، وكذلك طبقات الجو العليا بها كتلة هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى سحب ركامية رعدية تسبب فيضانات وسيول رغم ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.

وأضاف على قطب خلال مداخلة هاتفية نع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هذه الظواهر تعد تطرفا فى المناخ حيث يحدث ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة ومعه سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وهذه الأمور ستزيد من حدة التطرف المناخى الناتج عن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض والمياه والتلوث البيئى.

وتابع على قطب أن العوامل الجوية والجغرافية تؤثر فى التغيرات المناخية، بمعنى أنه إذا قلنا لدينا منطقة زراعية كبيرة وبها تسخين عالى فيحدث تبخر لكمية بخار الماء بالهواء عندما يصل لدرجة التشبع تتكون السحب والأمطار، كذلك الطبيعة الصحراوية تتأثر بذلك مما يؤثر على الثروة الحيوانية والبشرية.