تحقيقات موسعة في ضبط 13 كيلو حشيش بمدينة بدر

فتحت نيابة الشروق بدر تحقيقات موسعة في واقعة ضبط 3 أشخاص بتهمة جلب وترويج المواد المخدرة على المتعاطين، حيث كلفت النوصول تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلي المعمل الكيميائى لتحليلها وبيان فاعلية المادة المخدرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت عندما أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 13 كيلو حشيش بعد مطاردة بمدينة بدر، حيث اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة فى إحدى السيارات يستقلها شخصان وحال قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجراما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بحيازة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر (تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا).

باستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.. كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) "تم استهدافهما وأمكن ضبطهما" وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.