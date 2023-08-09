مصرع سباك في مشاجرة مع شقيقين بالقليوبية

لقي سباك مصرعه، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة مع شقيقان بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقان وتعديهم عليه بالضرب، فقاموا بطعنه بمطواه أودت بحياته.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعى "أسعد.ا" 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجني عليه والمتهمين هما "ا.ج" وشقيقه "م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب، على اثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض"مطواة" عدة طعنات نافذة بالجسد.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.