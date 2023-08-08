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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تجربة مركز الإبداع الفني لخالد جلال في ماستر كلاس بالقومي للمسرح

خالد جلال
خالد جلال
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أقيم ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشر دورة عادل امام ماستر كلاس للمخرج خالد جلال وذلك مع  بحضور المخرج خالد جلال رىيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والكاتب الصحفي باسم صادق، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان  ومجموعة كبيرة من النقاد والفنانين.


وفي بداية الماستر تم عرض فيلمين وثاىقيين عن مركز الابداع الفني عن مسيرة مركز الابداع الفني والذي حمل اسم الاستوديو والثاني باسم الاستاذ وهو فيلم وثائقي عن رحلة المخرج خالد جلال .


وتحدث خالد جلال عن مسيرته بداخل مركز الابداع وان فيلم الاستوديو جاء بصوت الفنان الكبير محمود ياسين والذي جاء بالتزامن مع دفعة تخرج دفعة قهوة سادة وهي الدفعة الثانية لخريجي مركز الابداع الفني، أما الفيلم الثاني فهو مشروع تخرج لطلبة كلية الابداع والذي يحمل شهادات لمجموعة من الفنانين الذين تخرجوا من مركز الابداع ومنهم الفنان محمد فراج . 


ويمثل مركز الابداع الفني تجربة إبداعية متفردة أطلقها الفنان فاروق حسني وتعمل تجربة الاستوديو على تخريج مجموعة من الفنانين  في مجالات التمثيل والإخراج والديكور والإدارة المسرحية بعد تزويدهم بمهارات فنية في فنون التمثيل . 


وكانت التجربة تحمل ارهصات للبدايات والرغبة بدأت الرحلة 2003 التي تم تقديمها الجمهور تحديا كبيرا حيث تم التعامل مع واحدة من كرة الشعر العربي من خلال بوردة البوصيري كما شارك المتدربون في التدريب ينبع من امتلاك الأدوار وان المعاصرة هي بنت الأصالة مادة الاستعراض ضياء محمد من خلال تدريبات حركية راقصة متنوعة وقدمت للمشاركين في قسم التمثيل كراقصين محترفين . 


وتناول اللقاء حديث للمخرج خالد جلال عن بداياته المسرحية والمعلمين الذين تأثر بهم ومنهم المهرج كرم مطاوع وتجارية المسرحية التي كان لها الإسهام الكبير في تكوينه والطريقة التي يعمل بها .

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خالد جلال مركز الإبداع