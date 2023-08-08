شاب يشعل النار في ميكانيكي لخلاف على بيع البنزين بالدقهلية

أصيب شاب بمحافظة الدقهلية بحروق من الدرجة الاولي إثر مشاداة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب الخلاف علي بيع مواد بترولية "بنزين" بقرية ميت الكرماء مركز طلخا تطورت إلي مشاجرة قام علي اثرها الطرف الاخر بسكب بنزين علي المجني عليه واشعل النيران به جري نقل المجني علية الي المستشفي العام بالمنصورة، وتمكنت مباحث طلخا من ضبط الجاني.



تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم بعدما سكب شخص آخر عليه "بنزين" وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا برئاسة المقدم محمد فوزي زيدان،رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى "محمود عبدالله القصبي، 32 سنة، ميكانيكي، والمتهم ويدعي "حماده خلاف"،28 سنة، وتطورت المشاداة بسبب الخلاف علي بيع بنزين إلى مشاجرة قام علي اثرها الجاني بسكب البنزين علي المجني عليه وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب في حالة خطيرة للمستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم،

وقالت والدة الشاب محمود عبدالله القصبي، إن نجلها يعمل سائق توك توك وافتتح ورشة لصيانة وتشحيم التكاتك بالقرية منذ 4 أيام فقط، ولديه طفلان ويتكفل بمصاريفها ومتطلبات الأسرة، والمتهم يعمل بائع بنزين، ويوم الواقعة اعترض طريق نجلها أثناء استقلاله التوكتوك الخاص به، وهدده بعدم بيع البنزين في القرية، وكان رد المجني عليه أنه يعمل فقط في تشحيم المركبات وإصلاحها داخل ورشته

واضافة والدة المجني عليه، أن المتهم تعدى على نجلها بالضرب، وكان يحمل في يده قداحة وزجاجة بنزين سكبها عليه داخل التوك توك، ثم أضرم فيه النيران، وحاول نجلها الاستغاثة بالأهالي، وكانت النيران مشتعلة به ودخل محل أحذية وألقى صاحبه مياه باردة عليه، وحاول اطفاء النيران حتي فقد وعيه و نقلته سيارة الإسعاف للمستشفى.

وأكدت الأم أن نجلها افتتح ورشته الجديدة منذ 4 أيام فقط، واعتقد المتهم أنه يضاربه في سعر بيع البنزين لسائقي التكاتك

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث طلخا من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة وهروبه، واعترف بارتكاب الواقعة

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.