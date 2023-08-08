تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات

أجلت المحكمة الاقتصادية أولي جلسات محاكمة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالدعوي رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية المحالة من مكتب النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بسب وقذف المدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" بسبب أداء وظيفتها لجلسة 7 سبتمبر المقبل للاطلاع.

وكشف قرار الإحالة بأنه في غضون شهري فبراير وأبريل لعام ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة قذف مرتضي منصور علنا المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد " المدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" بسبب أداء وظيفتها بأن وجه اليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.

كما سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه اليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات ، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.