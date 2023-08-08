مسلسل "ترانزيت" دراما اجتماعية رومانسية مشوقة تعكس جوهر الحياة في دبي

يستعد نخبة من نجوم الدراما العربية لتقديم المسلسل العربي "ترانزيت" الذي تم تصويره كاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار من الأحداث العاطفية المشوقة بطابع اجتماعي انساني ويتخلله خط من الآكشن الذي يضفي على العمل عنصر المفاجأة.

مسلسل "ترانزيت" مستوحى من المسلسل الشهير لـ "زي" Chupke Chupke، وقد وضعت سيناريو وحوار العمل الكاتبة السورية لجين خلف وأخرجه باسم السلكا، وهو من بطولة نادين تحسين بيك، هافال حمدي، جهاد سعد، نادين خوري، بديع ابو شقرا، جلال شموط، نظلي الرواس، نورا رحال ومؤيد الخراط إلى جانب ممثلين من مصر والسودان والأردن والإمارات بحكم جغرافية المكان حيث أن مدينة دبي التي تم تصوير العمل فيها هي نقطة تقاطع لكافة الجنسيات وتجمع شخصيات من كافة انحاء العالم.

يتناول المسلسل حياة زوجين يشرعان في رحلة مشتركة، ويشاء القدر أثناء رحلتهما أن يدخلا بأحداث وتفاصيل غير متوقعة، ويقدم المسلسل مزيجاً ساحراً من الرومانسية والدراما والتجارب الإنسانية تتقاطع مع جريمة قتل غامضة تتكشف تفاصيلها في أحداث العمل.

وفي تصريحات له يقول المخرج باسم السلكا: "يشرح المسلسل كيف تتم في مدينة دبي الصاخبة المبنية على النظام والوقت علاقات حب لا تخضع لأي شرط من شروط الحياة في زمننا الحالي، فالعلاقات الإنسانية لا تخضع للرياضيات بل تخضع للظروف المحيطة بكل علاقة وللمشاعر الخاصة بالأشخاص الذين يشكلون هذه العلاقات، وكيفية تعاملها مع محيطها".

تم تصوير "ترانزيت" بأحدث التقنيات والكاميرات المتطورة، وفي مواقع تصوير تم اختيارها بدقة وعناية لتعكس تفاصيل إيقاع الحياة العصرية في دبي،