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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" تواصل اكتشاف المواهب الصغيرة بالغربية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية بمحافظة الغربية، حيث شهدت المواقع الثقافية توافد العديد من الأطفال، وذلك للمشاركة بفعاليات المبادرة الصيفية " ثقافتنا في إجازتنا"، والتي أطلقتها وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.
في هذا السياق، واصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تنفيذ ورشة فنية لتعليم الأطفال فنون الخط العربي، بمشاركة الفنان وحيد غنيم، الذي استعرض تاريخ الخط العربي، وأهم أشكاله، كما تعرف الأطفال المشاركون على كيفية كتابة ورسم بعض من الحروف في أول الكلمة أو في أوسطها أو في آخر الكلمة، فيما شهد منتصر الفولي مدير القصر افتتاح معرض لأحدث اللوحات الفنية للأطفال، والتي ضمت عددا من الأعمال الفنية لرواد القصر للتعبير عن مظاهر احتفالاتهم بالإجازة الصيفية.

وشارك عدد من الأطفال في ورشة حكي، أقيمت صباح أمس الأحد ببيت ثقافة كفر الزيات، وتضمنت الحديث عن أهمية تحلي الإنسان بصفة الأمانة، فيما تسابق العديد من أطفال بيت ثقافة الفريق الشاذلي للمشاركة في فعاليات ورشة فنية لرسم أشهر الشخصيات الكارتونية.

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