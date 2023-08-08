عبدالمسيح سمعان: القبة الحرارية أبرز أسباب ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن شهر يوليو الماضي شهد أكبر ارتفاع في حرارة الأرض على الإطلاق، إذ تزامن مع عدة عوامل أدت إلى هذا الارتفاع حول العالم.

وأضاف "سمعان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن من بين أسباب هذا الارتفاع هو القبة الحرارية من حيث وجود ارتفاع جوي أدى إلى عدم انعكاس الحرارة خارج الكرة الأرضية فارتدت مرة أخرى إلى كوكب الأرض، موضحًا أن كوكب الأرض أصبح على أعتاب في زيادة درجة حرارتها درجة ونصف، قائلًا: "نحمد الله على أننا في مصر ليس لدينا فيضانات أو سيول أو غيرها من الظواهر، لكننا نعاني من زيادة في درجات الحرارة".

وتابع، أنه لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات لمنع المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أهمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، وبدون هذا الأمر ستزيد درجات الحرارة عن المستويات الحالية.