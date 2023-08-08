المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الحرب ليست بين روسيا وأوكرانيا.. و«فاجنر» هي الجيش الخاص الأكثر فاعلية في العالم.. وأوروبا تعتمد اعتمادًا كاملًا على الولايات المتحدة في السياسة الدفاعية

تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الثانى والوضع الميدانى فى حالة جمود، وترقب وانتظار مآلات الحرب التى استنزفت كلا من روسيا والغرب، فضلا عن الدمار الذى لحق بأوكرانيا ووحدة أراضيها، وتشرد ملايين من سكانها فى أرجاء أوروبا، التى تضرر اقتصادها. وفى محاول للإجابة عن التساؤل الرئيسى الذى يشغل بال صناع القرار حول العالم لخطورة الوضع الدولى الراهن، وهو كيف ستنتهى الحرب الأوكرانية؟

و أجرت “البوابة نيوز” حوارًا مع سيرجي ماركوف، وهو المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومدير معهد الدراسات السياسية، وكان أيضًا عضوًا في اللجنة الرئاسية للاتحاد الروسي لمواجهة محاولات تزوير التاريخ على حساب مصالح روسيا، وإلى نص الحوار.

* هل تؤثر أزمة «فاجنر» على الداخل الروسى والحرب فى أوكرانيا؟

- خلق تمرد مجموعة «فاجنر» وضعًا جديدًا تمامًا، إنها المحاولة الأولى للتمرد العسكري منذ تولى فلاديمير بوتين السلطة، وكان لتمرد «فاجنر» تأثيرات مختلفة، الأول، وهو الأبسط والأكثر وضوحًا، هو أنه سيتعين على القادة الروس التوقف عن استخدام المجموعات العسكرية الخاصة خلال هذه الحرب، لأنه على الرغم من الفاعلية للمجموعات العسكرية الخاصة، يمكنهم خلق مشاكل أكبر بكثير من الاستفادة من فاعليتها العالية.

ونتيجة أخرى هي أنها نوع من الأزمة الوجودية مع فلاديمير بوتين إنه ليس واضحًا جدًا، ولكن مع ذلك يمكن أن يكون أكثر أهمية بكثير بمجرد وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، فإن الفوائد الرئيسية التي قدمها بوتين لبلدنا، من وجهة نظره ومن وجهة نظر معظم المواطنين الروس، هي النظام والاستقرار، والتي حلت محل الفوضى التي سادت البلاد في التسعينيات من القرن الماضي قبل فلاديمير بوتين، لكن الآن ليس الاستقرار وليس النظام عندما يقوم شخص ما بتمرد عسكري في وسط موسكو.

ولا نعرف نوع الاستنتاج الذي سيصل إليه فلاديمير بوتين من وجهة النظر الاستراتيجية والوجودية، سأقول أنه في بعض الأحيان يكون من غير الواضح رؤية أزمة وجودية أيضًا، وفقًا لفلاسفة معروفين، لا يمكن التنبؤ باستنتاج ونتائج الأزمة الوجودية من حيث المبدأ؛ إنها إحدى الخصائص الرئيسية للأزمات الوجودية.

وعلى خط المواجهة في المعركة، لن تكون نتيجة تمرد فاجنر عالية جدًا، لأن مجموعة فاجنر فعالة جدًا بالطبع في الواقع، فإن مجموعة فاجنر هي الجيش الخاص الأكثر فاعلية في العالم في الوقت الحالي وربما الجيش الأكثر فاعلية بشكل عام لكن مع ذلك، فإن مجموعة فاجنر تشكل حوالي 15% من القوات الروسية على خط المواجهة.

كذلك، كان دور مجموعة فاجنر محددًا للغاية لم يكن الدور الرئيسي لمجموعة فاجنر هو شغل مساحة، بل هو أخذ الوقت، وهذا يعني ليس السيطرة على أراضي مدينة باخموت والأراضي الأخرى، ولكن أولًا وقبل كل شيء من خلال القتال المكثف لإعطاء الوقت للقادة العسكريين الروس تدريب وإعادة تعبئة الجنود الروس، لتجهيز وتسليح هؤلاء الجنود الروس المعاد حشدهم، وبناء جبهة دفاعية جيدة للمستقبل المتوقع الأوكراني ما يسمى الهجوم المضاد.

وقامت مجموعة فاجنر بذلك بشكل فعال للغاية، ويمكن للجميع رؤية أن الجيش الروسي لديه الآن خطوط دفاعية جيدة جدًا على خط المواجهة، وحاول الجيش الأوكراني اقتحام هذا الخط الدفاعي للجيش الروسي بالفعل لمدة شهرين دون نجاح لذا، فإن مجموعة فاجنر، من خلال قتالها في باخموت، استغرقت الوقت وأعطت هذا الوقت لفلاديمير بوتين ولقادة الدفاع الروس، وقد فعلوا ذلك بنجاح كبير.

مجموعة فاجنر هي المؤيدة للاقتحام، ولكن ليس للدفاع كثيرًا أيضًا، بعد أن رأت مجموعة فاجنر هذا الأمر من فلاديمير بوتين، تم نقل مجموعة فاجنر من خط المواجهة إلى المعسكرات من أجل الاستعدادات للتعافي، حيث لم يبق أي جنود من مجموعة فاجنر على خط المواجهة لذا فإنه لا يخلق مشكلة للقوات الروسية.

* هل دفعت أوروبا ثمن استقلال قرارها السياسى بسبب الحرب وأصبحت تابعة لأمريكا؟

- أود أن أقول إن أوروبا تعتمد اعتمادًا كاملًا على الولايات المتحدة في السياسة الدفاعية، وتعتمد بشكل كامل تقريبًا على الولايات المتحدة في السياسة الخارجية، وتعتمد قليلًا على الولايات المتحدة في السياسة الاقتصادية، ومستقلة عن الولايات المتحدة في سياسة التعليم والسياسة الاجتماعية.

وازداد اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة بشكل كافٍ بالطبع خلال هذه الأزمة، لكنه لم يكن شيئًا غير عادي، لأنه حتى قبل هذه الأزمة الأوكرانية، كانت سياسة دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الاعتماد على الولايات المتحدة منقسمة بوضوح إلى جزئين جزء منها يتعلق بالسياسة الاقتصادية، وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، كانت سياسة دول الاتحاد الأوروبي مستقلة إلى حد ما، وحتى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أجرت بعض المناقشات المكثفة حول القضايا الاقتصادية ولكن فيما يتعلق بسياسة الدفاع الخارجية، لم تكن أوروبا أبدًا مستقلة، وكانت تعتمد بشكل أو بآخر على الولايات المتحدة يمكنني القول أنه حتى فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية، تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة بشكل كافٍ للغاية، ولكن على السياسة الخارجية أيضًا كان لديها بعض الاعتماد.

وغيرت الحرب الأوكرانية نسبة أهمية سياسة الاتحاد الأوروبي، الآن أصبحت السياسة الاقتصادية حيث تعتمد السياسة الأوروبية على الولايات المتحدة أقل أهمية، وأصبحت السياسة الخارجية والدفاعية أكثر أهمية في هذا المزيج من السياسة الخارجية والدفاعية، أصبحت السياسة الدفاعية على وجه التحديد أكثر أهمية لكن فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية، كانت أوروبا شديدة الاعتماد على الولايات المتحدة كنتيجة بشكل عام، ازداد اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة بشكل كبير، ولكن هذا ليس بسبب تغير حكومة أوروبا أو لأن السياسة العامة لأوروبا تغيرت، ولكن بسبب نسبة السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية بالنسبة للبلدان الأوروبية تغيرت بشكل كبير.

* ماذا ستكون نتيجة هذا الاعتماد الشديد على أوروبا والولايات المتحدة؟

- لا أحد يعرف، هذا يعتمد على نتيجة الحرب الأوكرانية إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب، فستبقى أوروبا على طرق التقدم ولكن دون أي فوائد لكن إذا خسرت روسيا هذه الحرب، فإن الاستعدادات الأوروبية ستشارك في نهب الاقتصاد الروسي على سبيل المثال، أعتقد أن الاستعدادات الألمانية مهتمة تمامًا بفرض سيطرة جزئية على تجهيزات الغاز والنفط الروسية لأن أوروبا شاركت في الحرب ضد روسيا، تأمل الحكومات الأوروبية والاستعدادات الأوروبية أن تسمح لها الولايات المتحدة بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد الروسى.

* هل يستمع «بوتين» إلى المستشارين والخبراء فى الأزمة؟

- بالطبع يستمع فلاديمير بوتين إلى نصائح الخبراء بشأن هذه الحرب في الوقت نفسه، أود أن أقول إننا نعتقد أنه لا توجد حرب روسية أوكرانية إنها حرب أوكرانية، واستعدادات عسكرية أوكرانية خاصة، ولكن لا توجد حرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن أوكرانيا لا وجود لها كدولة مستقلة أوكرانيا من وجهة النظر الروسية في الواقع محتلة سياسيًا بشكل كافٍ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا مجرد نظام مستعمرة جديد للولايات المتحدة، ويقود الجيش الأوكراني بالوكالة جنرالات أمريكيون وبريطانيون. استقلال الجيش الأوكراني عن البنتاغون أقل من استقلال حزب الله عن إيران.

تستند كل هذه الاستعدادات العسكرية لروسيا وأوكرانيا إلى استعدادات طويلة الأمد كما أفهم، على الرغم من عدم وجود معلومات لدي وهو مجرد تخمين، فقد تم اتخاذ القرار بشأن الاستعدادات العسكرية على الأراضي الأوكرانية في حوالي يوليو 2021.