مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء جراء عواصف شديدة تضرب أمريكا

تحولت العواصف الرعدية الشديدة في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة إلى عواصف مميتة يوم أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.1 مليون مستهلك حيث ضربت الرياح المدمرة المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو اس ايه توداي" اليوم الثلاثاء.

وانتشرت الظروف الجوية المدمرة على نطاق واسع وسط التحذيرات الصادرة في 10 ولايات أمريكية من تينيسي إلى نيويورك. وشوهدت الأشجار وخطوط الكهرباء المنهارة تسقط في الطرق وعلي بعض المنازل في ولايات متعددة.

وقال كريس سترونج، خبير الأرصاد الجوية، خلال إفادة عبر "فيسبوك": "يبدو أن هذا هو أحد أكثر الأحداث الجوية القاسية تأثيرا عبر وسط المحيط الأطلسي التي شهدناها منذ بعض الوقت."

وتعرضت عاصمة الولايات المتحدة واشنطن لعواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة تؤثر على المنطقة كجزء من انتشار الطقس القاس في ظل تحذير نادر بلغ مستوى 4 من أصل 5، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وبحلول ليلة الاثنين، تم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية أمريكية وتأخر ما يقرب من 7900 رحلة، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "FlightAware". كما عاني أكثر من مليون أمريكي من انقطاع الكهرباء، بحسب ما أفاد موقع "PowerOutage.us".

ومن المتوقع استمرار الطقس القاس في أجزاء من شرق الولايات المتحدة مع رياح وأعاصير مدمرة على نطاق واسع، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.