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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"تغير المناخ" يتسبب في انهيار منزل مكون من طابقين في ألاسكا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وثق مقطع فيديو انهيار منزل مكون من طابقين في ألاسكا بالمياه الهائجة الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية الأمريكية، والتي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

وأظهر الفيديو انهيار المنزل الواقع في جونو عاصمة ألاسكا وانجرافه في نهر مندنهال.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات من جراء الحادث، حسبما ذكرت صحيفة مترو البريطانية. 

وقالت السلطات في ألاسكا، إن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت والذي كان مسجلا في يوليو 2016.

وبحسب نيكول فيرين أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة إلا أنها كانت قوية جدا هذه السنة، مضيفة أن مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل.

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