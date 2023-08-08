"استقالة بسببك".. مرتضى منصور يتهم شيكابالا بتشجيع اللاعبين على التمرد

اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتشجيع اللاعبين على التمرد وعدم خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وقال مرتضى منصور، في فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب:" يا شيكابالا ما تتكلم مع ممدوح عباس اللي انت بتحبه جدا واداك 300 ألف جنيه بعد الدوري اللي فات".

وأضاف: "أنا أعرف إن إللي بيحب النادي ميتمردش ويلم اللاعيبة ومينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع:" كان تحذيري واضح وقولت إللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقا الكبير وخليك في نظرنا كبير".



وأردف:" احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا:" أنا لو ليا مزاج ملاعبش شيكابالا هقول للمدير الفني متلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وانت لاعب موهوب".

وأضاف: متضيعش موهبتك ومتزعلش الناس منك بسبب الكلام ده.

وتابع:" أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس" صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة إللي هي بسببك".

واختتم:" أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وانت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".