واشنطن توافق رسميًا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، دوجلاس بوش، عن الموافقة رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقال بوش إن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه قوله: "الآن، عليها (الدبابات) الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل المكونات من الذخيرة، وقطع الغيار، ومعدات الوقود، ومعدات الإصلاح"، كما أشارت القناة التلفزيونية إلى أن الولايات المتحدة أصلحت وأعدت 31 دبابة مخصصة لشحنها إلى أوكرانيا.

وقررت السلطات الأمريكية نقل الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" القديمة إلى كييف، بدلا من الإصدار الحديث من الدبابات.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن دبابات "أبرامز" ستظهر في أوكرانيا، لكنها ستكون نماذج مختلفة وليست تلك التي وعدت بها واشنطن أوكرانيا في الأصل.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" سابقا، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم البدء بإرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا في سبتمبر.

وقالت المصادر للصحيفة: "من المقرر إرسال عدة دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا في أغسطس، حيث ستخضع للتحديث النهائي. وبعد اكتمال هذه العملية، سيتم إرسال الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا الشهر المقبل".