برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الزمالك المصاب

وضع خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامج تأهيلي خاص، لثلاثي المصاب لتأديته خلال فترة الراحة السلبية التي منحها المدرب للفريق.

ويخضع الثنائي العائد حديثًا من الإعارة يوسف إبراهيم أوباما، ومحمود علاء، بالإضافة إلى مصطفى شلبي، إلى برنامجي تأهيلي خاصة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها أوباما، إصابته بمزق فى العضله الأمامية، ويحتاج لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للعلاج.

ويغيب محمود علاء، عن صفوف الزمالك بسبب إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل، ويغيب مصطفى شلبي، بعد إصابته بكسر في وجه القدم، نتيجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفنى قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفنى عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجارى استعدادًا للموسم الجديد.