إنجي القاضي: مصر حريصة على سيادة السودان.. والتركيز منصب على المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية

قالت إنجي القاضي، موفد قناة القاهرة الإخبارية، إنه بعد الجلسة الافتتاحية في اجتماع الآلية الوزارية لقمة دول جوار السودان، كانت هناك جلسة مغلقة للآلية الوزارية، ثم اجتمع المختصون والخبراء مع الدولة المضيفة لإعداد ورقة من أجل الخروج بمخرجات ستعرض على الوزراء لدول الجوار.

وأضافت إنجي، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مروة فهمي، أنها التقت السفير السوداني في تشاد، وأكد أن بلاده ينظر لهذه الآلية الوزارية بأنها مهمة جدا، مشيرةً إلى أن السودان يرفض التدخل ويعول إلى حد بعيد على الدور المصري والرؤية المصرية للحل.

وتابعت أن التركيز منصب على المسارات المختلفة، مثل المسار الأمني والمسار السياسي والمسار الإنساني، وفي بداية الجلسة الافتتاحية كان هناك عرض كبير وشرحا مفصلا لتداعيات الأزمة السودانية على دول الجوار مثل النزوح في الداخل السوداني واللجوء إلى دول الجوار، مشددةً على أن مصر حريصة على سيادة دولة السودان حتى تعود إلى استقرارها سريعًا؛ للحفاظ على الوطن من الضياع والانهيار.

وأكدت، أن الأعداد تتزايد يوميا مع تعثر جهود وقف إطلاق النار وهناك أكثر من 900 ألف سوداني قاموا باللجوء إلى دول جوار السودان منذ بدء الحرب وحتى الآن، وهناك مساعى من الآلية الوزارية لدول الجوار لمساعدة الوافدين والمتواجدين داخل السودان من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم.