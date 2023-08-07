الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لحسم التجديد لـ"فتوح"

يضع مجلس إدارة الزمالك ولجنة الكرة بالنادي في الفترة الحالية، الرتوش الأخيرة الخاصة بتجديد عقد لاعب الفريق أحمد فتوح، وذلك سواء بتحديد القيمة المالية أو عدد سنوات التجديد.

ويرغب الزمالك في إنهاء ملف تجديد عقد فتوح سريعا في ظل اقتراب انتهاء عقده، وخوفا من انتقاله للأهلي كما حدث مع إمام عاشور، أو بيراميدز كما حدث مع يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر.

ويعد فتوح اللاعب الأبرز في مصر بمركز الظهير الأيسر، وحجز مكانه أساسيا سواء بالمنتخب الوطني الأول أو الزمالك.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.