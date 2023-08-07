فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعداداً لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ25 للمهرجان.

وقال الناقد "عصام زكريا" إن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023.

يذكر أن الدورة الـ28 للمهرجان من المقرر أن تقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.