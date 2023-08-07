سفير السودان بتشاد: نرفض أي تدخلات خارجية في الأزمة الراهنة

أعرب عثمان محمد يونس، سفير السودان في تشاد، عن رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في الأزمة الراهنة بالسودان.

وقال السفير السوداني في تشاد، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" على هامش اجتماع الآلية الوزارية الأولى لقمة دول جوار السودان في تشاد اليوم: "نعول على مصر ودول الجوار في وقف الاقتتال في السودان".

وذهب وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة التشادية نجامينا، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة في 13 يوليو الماضي.

جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.