بالصور.. الحياة تعود من جديد لمنطقة حمام موسى بطور سيناء

بدأت منطقة حمام موسى في العاصمة طور سيناء تعود إليها الحياة من جديد بعد فترة طويلة من الإهمال، حيث نجح مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني ، رئيس المدينة وفريق العمل في رفع كفاءة ونظافة منطقة حمام موسى بالكامل، وافتتاحه أمام الجمهور.

من جانب آخر، وجه أهالي العاصمة طور سيناء، كل الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس المدينة لعودة منطقة حمام موسى إلى جمالها ورونقها من جديد؛ بعد جهود مضنية، وأعمال مكثفة لنظافته ورفع كفاءته وتقليم النخيل ورش المنطقة بالكامل للقضاء على الحشرات الضارة، على مدار الأيام الماضية من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وفريق عمله.

وقال محمود بدير، رئيس قسم المذيعيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بجنوب سيناء: “مجهود رائع تقوم به المحافظة ومدينة طور سيناء لتشغيل وتطوير المعلم السياحي الديني حمام موسى وتطويره لاستقطاب السياحة الداخلية والخارجية لما له من أهمية روحيه لأهالي جنوب سيناء كل الشكر لمعالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.”

ويعد حمام موسى، من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

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