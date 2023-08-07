صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية

أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأظهرت بيانات الخريطة تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعات الأربع في الساعة 1:57 بتوقيت موسكو إلى جانب الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في مقاطعة زابوروجيه.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نفذته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.