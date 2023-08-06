السعودية: استقبلنا 93 مليون زائر بحجم إنفاق 49 مليار دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن ضم 8 جنسيات جديدة لنظام الحصول على تأشيرة الزيارة إلكترونيا، وذلك بداية من اليوم.

وقالت هيئة تنشيط السياحة السعودية، إن الدول الجديدة التي يتاح لها تأشيرة الزيارة إلكترونيا هي: ألبانيا، أذربيجان، قرغيزستان، جورجيا، المالديف، جنوب إفريقيا، أوزبكستان، طاجيكستان، ليصبح إجمالي الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة إلكترونيا 57 دولة، وذلك في إطار استراتيجية المملكة 2030 الرامية لدفع الحركة السياحية لنحو 100 مليون زيارة في العام الواحد، وترسيخ مكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية.

وبات بإمكان مواطني هذه الدول إصدار تأشيرة الزيارة للمملكة عن طريق البوابة المخصصة للتأشيرات الإلكترونية، للتعرف على كافة المعلومات والتسهيلات المقدمة، كما يمكن للزائر الحصول على معلومات حول أهم المواقع السياحية والتاريخية والفعاليات الثقافية والنوعية في المملكة، عبر الموقع الرسمي لروح السعودية.

ومنذ إطلاق المملكة لتأشيرة الزيارة في سبتمبر 2019، لغرض السياحة وأداء العمرة فقد دفعت عجلة نمو القطاع إلى أفاق غير مسبوقة، حيث استقبلت المملكة 93.5 مليون زيارة في 2022، بإجمالي إنفاق 185 مليار ريال، أي 49 مليار دولار، وذلك بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام السابق له 2021.