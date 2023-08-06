العالمي للسياحة: طفرة في الحركة والإيرادات تشهدها بلغاريا

قالت جوليا سيمبسون، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن 10٪ من الاقتصاد البلغاري سوف يأتي من السفر والسياحة بحلول عام 2033.

وتوقعت سيمبسون، جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية في بلغاريا اليوم الأحد أن القطاع سيدعم 36 ألف و400 وظيفة في جميع أنحاء بلغاريا خلال نفس الفترة، بل أنه من المتوقع أن يصل قطاع السفر والسياحة في بلغاريا إلى أكثر من 75 ٪ من ذروة 2019 في هذا العام.

ومن المقرر أن ينمو القطاع بأكثر من 14٪ هذا العام ويساهم بـ 11.4 مليار ليف بلغاري في الاقتصاد، ليقترب أكثر من أعلى مستوى في 2019 قبل انتشار الوباء عند 14.8 مليار ليف بلغاري.

كما توقع المجلس أن يوفر القطاع 17500 فرصة عمل هذا العام، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى أكثر من 287000، مع واحد من كل اثني عشر عاملاً في جميع أنحاء بلغاريا، في قطاع السفر والسياحة.

وفي العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 25٪ لتصل إلى 10 مليارات ليفا (BGN)، وهو ما يمثل 6.5٪ من الاقتصاد البلغاري، وتقترب من أعلى مستوى لعام 2019 عند 9.9٪ من الاقتصاد.

وفي العام الماضي، خلق القطاع أيضًا ما يقرب من 18000 وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 270.000 وظيفة - واحدة من كل 13 في جميع أنحاء بلغاريا.

ووفقًا للأبحاث السنوية لهيئة السياحة العالمية، فقد استعاد القطاع الآن ثلث الوظائف التي فقدها خلال الوباء، بينما شهد العام الماضي أيضًا عودة المسافرين الدوليين المتجهين إلى بلغاريا مع نمو إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 31٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 6.5 مليار ليف بلغاري تقريبًا.

وتعافى إنفاق الزائرين المحليين بشكل كامل تقريبًا في عام 2022، حيث نما بنسبة 21 ٪ ليصل إلى 1.3 مليار ليف بلغاري، أي أقل من 5 ٪ أقل من أعلى مستوى قبل انتشار الوباء عند 1.4 مليار ليف بلغاري.

وقالت سيمبسون: "أظهر قطاع السياحة والسفر في بلغاريا مرونة ملحوظة في التعافي من تحديات الوباء، على الرغم من الصراعات الإقليمية المستمرة.. إن التزام الدولة بخلق بيئة آمنة ومرحبة لم يدعم تعافيها فحسب، بل ساهم في هذا القطاع في المنطقة ككل".