الزمالك يوضح حقيقة العروض الاحترافية لنجم الفريق

نفى مصدر بنادي الزمالك، وصول عروض سعودية لضم سيد عبدالله نيمار لاعب الفريق وذلك بعد تألقه مع الفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية بالسعودية وتسجيله هدفين أمام الاتحاد المنيستيري التونسي .

ويتمسك الزمالك باستمرار جميع اللاعبين في الموسم الجديد للمحافظة على القوام الأساسي للفريق مع ضم لاعبين جدد حال حل أزمة إيقاف القيد .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.