الاحتلال يستهدف مركبة جنوب جنين وأنباء عن اغتيال 3 فلسطينيين

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مركبة على مفرق بلدة عرابة جنوب جنين، وسط تقارير "غير رسمية" تحدثت عن سقوط شهداء وجرحى، فيما أكدت مصادر محلية فلسطينية سماع إطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية بأن وحدة خاصة تابعة للاحتلال "يمام"، نفذت ما أسمتها عملية "تصفية" استهدفت "خلية" فلسطينية، على حد تعبيرها، وطالت ثلاثة شبان.

ولم تؤكد الجهات الرسمية الفلسطينية الأنباء حول استشهاد ثلاثة فلسطينيين حتى اعداد هذا الخبر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول الى المركبة الفلسطينية المستهدفة وسحبتها بعد تنفيذ عملية التصفية والاغتيال إلى خارج جنين. وقال شهود عيان إن جثامين الشبان الفلسطينيين كانت لا تزال داخل المركبة، فيما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة.