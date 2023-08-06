برلماني: هيئة قناة السويس حققت زيادة غير مسبوقة في الإيرادات مقارنة بالسنوات الماضية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن هيئة قناة السويس نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإرادات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ حجم الزيادة نحو 35%، موضحا أن القناة شهدت مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع محققة دخلاً تجاوز الـ 143 مليار دولار، لكنها منذ العام الماضي تحلق منفردة بأرقام غير مسبوقة لتصل الى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها.

وقال "صبور"، إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير القناة كانت سببا رئيسيا في هذا التقدم خاصة بعد حفر قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى حجم الخدمات المتاحة للسفن خلال مرورها تموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم، وتخفيض زمن عبور السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط بالإضافة لزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن، حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة.

وأشار "صبور"، إلى أن الدولة تتبني استراتيجية متكاملة لتطوير هيئة قناة السويس، من خلال توسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، حيث تم إنشاء 10 جراجات في القناتين، كذلك وضع قيسونات و"مرابط" على ضفتي القناة للسفن التي تشهد أعطال بسيطة لإصلاحها بطول المجري الملاحي، كذلك زيادة عمق القناة لتصل إلى 24 مترا تتم مراجعتها بصورة دورية ومستمرة للتأكد من عدم تأثرها بأعمال التجريف التي قد تحدث من الأجناب، بالإضافة إلى تطوير منطقة البحيرات المرة والتي شهدت أعمال تطوير بطول 10 كم عبر مضاعفة عرض المجرى في هذه المنطقة لتصل الى 500 متر بدلاً من 250 وهو ما ساهم في رفع قدرات القناة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أهم ما يميز هيئة قناة السويس أنها تنفق على كل مشاريعها من ميزانيتها المعلنة، ومن ثم لا تحمل الدولة أي أعباء مالية ، فضلا عن تحولها إلى مصادر رئيسي للعملة الصعبة داخل الدولة المصرية، مؤكداً أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري من الكراكات والقاطرات والوحدات البحرية المعاونة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المقدمة للسفن العابرة.