ارتفاع أسعار الخبز في إيران ينذر بغضب جديد

أعلن التليفزيون الحكومي الإيراني، رفع أسعار الخبز في 13 محافظة بعد مرور شهر من التمهيد لهذا الأمر.

ونفى محافظ طهران صحة المعلومات بشأن رفع الأسعار في محافظته، مما يشير إلى حالة من الارتباك والذعر من تأثير ردود الأفعال الشعبية.

وذكرت وكالة أنباء الحرس الثوري أواخر الشهر الماضي، انه “منذ صباح اليوم وبشكل مفاجئ ارتفع سعر الخبز في محافظة خراسان رضوي بنسبة 40٪”

وأفاد التقارير في مدينة مشهد انه فوجئ بارتفاع سعر الخبز المدعوم من 1400 تومان إلى 2000 تومان، والخبز المدعوم من 2000 تومان الى 2700 تومان.

وحذر العديد من وسائل الإعلام الحكومية من تظاهرات أخرى على غرار هذا الأمر، ولم يخل الأمر من إشارات واضحة الى الظروف المتفجرة ففي مقالة بعنوان “اخشوا انتشار الفقر بين الناس” تنبأت صحيفة جمهوري إسلامي باليوم الذي ينتفض فيه الشعب بسبب الجوع.

ويأتي ارتفاع الخبز في ايران، مع الخداع الذي يمارس لتمريره، ليضيف جديدا الى حالة الغليان التي يعيشها الشارع الإيراني، ويدلل على عجز النظام عن تلبية الحاجاجات الأساسية للمواطنين، بالشكل الذي يحول دون اندلاع انتفاضات مقبلة، تهدد بقاء الحكم.