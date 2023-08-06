جامعة حلوان تعلن جاهزيتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٣-٢٠٢٤

تستقبل معامل جامعة حلوان أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، جاهزية الاستعدادات والمعامل التي تم تعقيمها بشكل جيد، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، حيث أن المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة هي مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، معمل كلية الفنون الجميلة، معمل كلية التربية الرياضية الهرم، وذلك في ظل الحرص على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، ويتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء تسجيل الرغبات في التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر 22304 الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%.