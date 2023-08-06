حار رطب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الإثنين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الارصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد41 والصغري 27 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 31 درجة .