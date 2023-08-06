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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار رطب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء. 

وأوضحت الارصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%. 

 ويشهد الاثنين نشاط رياح علي مناطق من  القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36  للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 25  درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد41 والصغري 27  ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 31  درجة . 

الارصاد حالة الطقس غدا