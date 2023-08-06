تعرف على قائمة الاتحاد السكندري الأولى إستعدادا للموسم الجديد

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري الأولى إستعداداً للموسم الجديد
أرسل مسئولو نادي الاتحاد السكندري قائمة الفريق الأول لكرة القدم الأولى ،لاتحاد الكرة ، للموسم الرياضي 2024/2023 .
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان وعمرو خليل.
خط الدفاع : مصطفى إبراهيم وهشام صلاح .
خط الوسط : مورو ساليفو وخالد الغندور وفوزي الحناوي وعبدالغني محمد وأحمد عيد وإبراهيم حسن واحمد عادل (ميسي) وكريم الديب ناصر ناصر.
خط الهجوم: مابولولو وبواتينج
وشهدت القائمة عودة المعارين كريم الديب وبواتينج