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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري الأولى إستعدادا للموسم الجديد

محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري
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تعرف على قائمة الاتحاد السكندري الأولى إستعداداً للموسم الجديد
أرسل مسئولو نادي الاتحاد السكندري قائمة الفريق الأول لكرة القدم الأولى ،لاتحاد الكرة ، للموسم الرياضي 2024/2023 .
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان وعمرو خليل.

خط الدفاع : مصطفى إبراهيم وهشام صلاح .
خط الوسط : مورو ساليفو وخالد الغندور وفوزي الحناوي وعبدالغني محمد وأحمد عيد وإبراهيم حسن واحمد عادل (ميسي) وكريم الديب  ناصر ناصر.
خط الهجوم: مابولولو وبواتينج

وشهدت القائمة عودة المعارين كريم الديب وبواتينج

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