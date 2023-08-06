بالصور.. رئيس أبورديس يكرم 12 طالبا متفوقا دراسيا

كرم اللواء مهندس سامح المتولى رئيس مركز ومدينة أبورديس، الطلاب المتفوقين من أبناء وفتيات مدينة ابورديس والحاصلين على مراكز متقدمة بالمراحل التعليمية والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة والأوائل على مستوى المدينة للعام الدراسى٢٠٢٣/٢٠٢٢ . جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابورديس، والتي شملت تكريم ١٢ طالبًا وطالبة، بحضور سكرتير المدينة، ومدير الإدارة التعليمية والأوقاف، وعدد من القيادات التعليمية وسط لفيف من أولياء الأمور والأهالى.
بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم القرأن الكريم والتقديم وكلمة رئيس المدينة وتلاها كلمة مدير الإدارة التعليمية ، ثم التكريم ومنح المتفوقين شهادات تقدير وهدايا والتقاط الصور التذكارية علي نغمات أغنية النجاح.
من جانبه أشاد رئيس المدينة خلال كلمته بجهود ودور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين في صناعة نجاح وتفوق أبنائهم، مؤكدًا على حرصه على تكريم الطلاب الأوائل تقديرًا وتحفيزًا لهم، لمواصلة تفوقهم ونجاحهم فى تعليمهم .
وقد شمل التكريم كلاً من: أحمد محمد حمزه الشوبرى، وعبير أيمن أحمد، وبسملة سامح محمد بيومى، وايمان عبدالجليل محمد ، وعزالدين حسام فوزى، ومريم أحمد لطفى، وفرحة جمعة سالم حسين، وزياد سليمان حسين عامر ، ومريم سمير على حماد، وبسملة عصام محمد عبدالله، ورهف حسين عودة صالح عطيه، وسهام أحمد طلعت