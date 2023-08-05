إيبارشية هولندا تنعى الأنبا ميشائيل

تقدم الأنبا أرساني أسقف ايبارشية هولندا بالتعازي في نياحة الانبا ميشائيل أسقف ورئيس دير الانبا أنطونيوس وايبارشية جنوب ألمانيا علي موقع المركز الاعلامي لايبارشية هولندا القبطية

جاء نص التعزية كالتالي :

بطريركية الاقباط الارثوذكس الاسكندرية

إيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية

الانبا ارساني اسقف الايبارشية والآباء الكهنة والارشدياكون والدياكونين والخدام والخادمات وخدمة الشباب ومدارس الاحد والمجلس العام للايبارشية واعضاء مجالس الشمامسة وكافة الانشطة والهيئات الكنسية يودعون الي السماء صاحب النيافة

الانبا ميشائيل اسقف ورئيس دير الانبا انطونيوس وايبارشية جنوب المانيا الذي فارق هذا العالم الزائل بعد معاناة من الامراض والاتعاب واستراح في الرب ويذكرون له محبته وخدمته التي شملتهم علي مدي اعوام طويلة الرب يعوضه اجرا صالحا سمائيا.