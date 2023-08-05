نشرة الحوادث| سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج .. حريق هائل بمبنى وزارة الأوقاف

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج، نظر تجديد حبس هشام ربيع للمرة الثالثة في سرقة طليق بوسى، هربًا من حرارة الجو.. غرق عامل في مياه النيل بمنشأة القناطر .. وإليكم التفاصيل.
سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج
https://www.albawabhnews.com/4851075
نظر تجديد حبس هشام ربيع للمرة الثالثة في سرقة طليق بوسى
https://www.albawabhnews.com/4851071
هربًا من حرارة الجو.. غرق عامل في مياه النيل بمنشأة القناطر
https://www.albawabhnews.com/4851080
أمن القاهرة: حريق وزارة الأوقاف التهم محتويات بالطابق الأول والثانى
https://www.albawabhnews.com/4851040
المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بإمبابة
https://www.albawabhnews.com/4851025
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالمقطم
https://www.albawabhnews.com/4850889