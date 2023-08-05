نشرة الحوادث| سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج .. حريق هائل بمبنى وزارة الأوقاف

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج، نظر تجديد حبس هشام ربيع للمرة الثالثة في سرقة طليق بوسى، هربًا من حرارة الجو.. غرق عامل في مياه النيل بمنشأة القناطر .. وإليكم التفاصيل.

سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج

https://www.albawabhnews.com/4851075



نظر تجديد حبس هشام ربيع للمرة الثالثة في سرقة طليق بوسى



https://www.albawabhnews.com/4851071



هربًا من حرارة الجو.. غرق عامل في مياه النيل بمنشأة القناطر

https://www.albawabhnews.com/4851080

أمن القاهرة: حريق وزارة الأوقاف التهم محتويات بالطابق الأول والثانى

https://www.albawabhnews.com/4851040

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بإمبابة

https://www.albawabhnews.com/4851025

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالمقطم

https://www.albawabhnews.com/4850889