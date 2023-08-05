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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج .. حريق هائل بمبنى وزارة الأوقاف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج،  نظر تجديد حبس هشام ربيع للمرة الثالثة في سرقة طليق بوسى، هربًا من حرارة الجو.. غرق عامل في مياه النيل بمنشأة القناطر .. وإليكم التفاصيل.

سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج

https://www.albawabhnews.com/4851075


نظر تجديد حبس هشام ربيع للمرة الثالثة في سرقة طليق بوسى


https://www.albawabhnews.com/4851071


هربًا من حرارة الجو.. غرق عامل في مياه النيل بمنشأة القناطر

https://www.albawabhnews.com/4851080

أمن القاهرة: حريق وزارة الأوقاف التهم محتويات بالطابق الأول والثانى

https://www.albawabhnews.com/4851040

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بإمبابة

https://www.albawabhnews.com/4851025

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالمقطم

https://www.albawabhnews.com/4850889

إرتكاب جرائم النصب على المواطنين التحرش النصب على المواطنين تشكيل عصاب