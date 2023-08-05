بعد وفاة طليقها.. بوسي تتصدر تريند تويتر

تصدرت الفنانة بوسي ، تريند على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد إثارة الجدل مساء أمس وحديث المحامي الخاص بها ورده على جميع الأمور والاتهامات الموجهة لها وأيضًا ظهر شقيقها أمين في ظهور نادر له ليرد على جميع الأقاويل الكاذبة التي ظهرت الفترة الماضية.

وكان قد أكد المحامي المستشار ميلاد داوود محامي المطربة بوسي، أن الفنانة ليس لها علاقة بوفاة الراحل فطين وليد، وأن الوفاة جاءت طبيعية، وفكرة وفاتها قهرا بعد أن لفقت له بوسي عددا من القضايا وسجنته، مجرد ادعاءات من أسرة الراحل، موضحًا أن المطربة لم ترفع ولا قضية على طليقها من قبل، وحبسه جاء لحمله سلاحا بدون ترخيص.

وقال محامي بوسي إن الفنانة لم ترفع أي قضية على طليقها الراحل، ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن أنها لفّقت قضية مخدرات وسلاح، مؤكدا أنه كان يحمل سلاحا غير مرخص للدفاع عن النفس فقط.

كما رد على تصريحات أسرة فطين وليد طليق بوسي، بضأن تسببها في وفاتها قهرا، وسرقتها منه 30 مليون جنيه، وأنه عانى من ظلم وتجبر الفنانة عليه وهو على قيد الحياة، حيث قال: هه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة، الفنانة في هذا الوقت كانت بتعمل بشكل جيد، ومعاها أموالها الخاصة، وليست بحاجة لأموال وليد فطين.

وفي سياق آخر، أكد محامي بوسي أن شقيقة الراحل استغلت أمواله، ونصبت عليه في 2 مليون جنيه، حيث قال: وليد فطين كان موقعًا على عقد على بياض، وشقيقته نصبت عليه في مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه.